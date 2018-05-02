EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:14

Yeni nesil kompozitler Bursa’da geliştirilecek

Bursa’da ‘Yeni Nesil Kompozit Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezi’ kuruldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) yapılan başvurunun kabul edilmesi sonrası yeni araştırma merkezinin kurulmasıyla ilgili karar 22 Nisan 2018 tarihli ve 30399 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yeni nesil kompozitler Bursa'da geliştirilecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bursa’da ‘Yeni Nesil Kompozit Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezi’ kuruldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) yapılan başvurunun kabul edilmesi sonrası yeni araştırma merkezinin kurulmasıyla ilgili karar 22 Nisan 2018 tarihli ve 30399 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yeni Nesil Kompozit Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezi (YENEKOM) bünyesinde gerçekleştirilecek yatırım ve araştırmalarla ülkemizde üretilen teknolojik ürünlerde ihtiyaç duyulan yeni nesil ileri mühendislik malzemelerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesi amaçlanıyor. YENEKOM çatısı altında gerçekleştirilecek üniversite sanayi işbirliği kapsamındaki ulusal ve uluslararası araştırma projeleri ile geliştirilecek katma değeri yüksek yeni nesil kompozit malzemeler çeşitli üretim sektörlerinin ihtiyacını karşılarken dünya ile rekabet edebilme gücümüzü arttırarak ülkemizin yararına da teknolojik ve ekonomik katkılar sağlayacak.

Merkezin amacı yüksek nitelikli araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek ve başta otomotiv, savunma, havacılık, tekstil, ve mobilya sanayilerinde kullanılmakta olan yeni nesil kompozit malzemelerin geliştirilmesi, üretimi ve test-analiz hizmetlerinin paydaşlara etkin bir şekilde sunularak ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlanması.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku