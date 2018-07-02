Yenişeir’de fasulye hasadı başladı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde fasulye hasadı başladı.

Çeltikçi Mahallesi Tarımsal kalkınma Kooperatifi’nin 4 fabrikaya sözleşmeli ektikleri fasulyelerin hasadına başlandı. Çeltikçi Muhtarı ve Kooperatif Başkanı Hikmet Avşar, yaklaşık 4 bin dönüm sözleşmeli fasulye ektiklerini belirterek, “Sözleşme yaptığımız 4 fabrikaya mahsulümüzü satıyoruz. Şu an birinci el fasulyenin hasadı bitmek üzere. Şu ana kadar 3 ton fasulye hasadını gerçekleştirdik” dedi.

Geçen yıla nazaran hava şartlarından dolayı rekoltenin düşük olduğuna dikkat çeken Hikmet Avşar, “Neredeyse geçen yıla göre yüzde 50 bir kaybımız bulunuyor. Kalite geçen yılki gibi değil. Şu an fiyatlarımız 95 kuruş. İşçilik maliyeti çok az olduğu için bu para üretici için iyi. Ancak tonajın düşük olmasından dolayı bu yıl fiyatlar yüzümüzü güldürmedi. Bizim en büyük avantajımız sözleşmeli ekim yaptığımız için paramız garanti. Üstelik tohum, gübre, ilaç gibi maliyetlerimiz de sözleşmeli ekimden dolayı dana avantajlı” diye konuştu.

En büyük avantajlarının hasat olduğunu belirten Avşar, “Makine ile hasat yapmasak müstahsil zarar eder. İşçilik maliyeti makine ile hasat ettiğimiz için çok düşüyor” dedi.

Yenişehir Ziraat Başkanı Sadi Aktaş da, ilçede yaklaşık 15 bin dönüm taze fasulye ekildiğini belirterek, “Şu an hasadına başlandı. İlçemizde yetiştirilen lezzeti ile ülkemizde ün yapan Yenişehir fasulyesini sözleşmeli olarak çiftçiye ektiren fabrikalar fasulyeyi 95 kuruştan alırken çiftçimiz ise tarlada dönümünü 1 ila 1,5 lira arasında değişen fiyatlardan satıyor. Şu anda pazarda fasulyenin fiyatı 2 ila 2,5 lira arasında satılıyor. Ancak fabrikalara sözleşmeli ekim yapan üreticimizin maliyeti düşük olduğu için üretici memnun” diye konuştu.