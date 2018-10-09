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09 Ekim 2018 Salı 09:25

Yılbaşı tatilinde yurt içinde Erzurum, yurt dışında Amsterdam gözde

Yılbaşı tatili için erken rezervasyonu tercih edenler ucuz biletleri aldı. Yılbaşı tatilinin favori mekanları olarak yurt içinde Erzurum, yurt dışında ise Amsterdam öne çıktı. Eylül ayında yılbaşı uçak biletleri rezervasyon sayısında ise geçen senenin aynı ayına göre yüzde 20 artış görüldü.

Yılbaşı tatilinde yurt içinde Erzurum, yurt dışında Amsterdam gözde
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Yılbaşı tatili için erken rezervasyonu tercih edenler ucuz biletleri aldı. Yılbaşı tatilinin favori mekanları olarak yurt içinde Erzurum, yurt dışında ise Amsterdam öne çıktı. Eylül ayında yılbaşı uçak biletleri rezervasyon sayısında ise geçen senenin aynı ayına göre yüzde 20 artış görüldü.

Yeni yıla 3 aydan az bir süre kaldı. Erken rezervasyon yapmayı alışkanlık edinenler uygun fiyatlarla biletlerini satın aldılar. Geçen yılın aynı dönemi ile bu yılın verilerini kıyaslayan Turna.com, yılbaşı tatilinin favori mekanlarını açıkladı.

Türkiye’nin en iyi uçak bileti sitesi Turna.com’un 2018 yılı Ekim ayı verilerine göre, bu yılın en çok tercih edilen yurtdışı destinasyonu Amsterdam. Onu sırasıyla Londra, Münih, Toronto, Lviv ve Viyana takip ediyor. Tercihlerin Avrupa’dan yana kullanılmasının nedeni bu noktalarda yılbaşı öncesi festivallerin ve aktivitelerin yoğun olarak gerçekleşiyor olması. Yurtdışında Avrupa kentlerinin yanı sıra Kanada’nın Toronto ve Vancouver şehirleri de yine dikkat çeken şehirler arasında.

Kar sevenler yılbaşında Erzurum’da

Rapora göre yılbaşı tatilini yurtiçinde geçirmeyi tercih edenler için bu yıl özellikle Erzurum başı çekiyor. Erzurum’dan sonra kış tatilinin bir başka gözdesi Kayseri var. Sıcak yerlere inmeyi sevenler, yine Antalya ve Kıbrıs’ı tercih ediyor. Geçtiğimiz yılın en popüler destinasyonlarından Kars’a ise bu yıl talep azalmış görünüyor.

Kiev ve Belgrad eskisi kadar popüler değil

Geçtiğimiz yılbaşında en fazla seyahat edilen 5 destinasyon arasında bulunan Kiev ve Belgrad, bu yıl ilk 10 arasına dahi giremedi. Kiev yerine Lviv’in bu sene daha çok tercih edilmesi dikkat çekiyor.

Yılbaşı uçak biletleri rezervasyon sayısında yüzde 20 artış

Turna.com’un geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaptığı verilere göre, bu yıl ilk yılbaşı uçak bileti rezervasyonu Nisan ayı içinde Viyana’ya yapıldı. Yaz boyu devam eden rezervasyonlar, Eylül ayı itibariyle rekor kırdı. Yılbaşı rezervasyonlarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 20 artış gerçekleşti. Avrupa ülkelerine yapılan rezervasyonlar yüzde 30 artarken, geçtiğimiz yılın gözdesi Uzakdoğu ve Güney Amerika ise yüzde 50 düşüş gösterdi.

“Uçak bileti fiyatları hala çok uygun”

Turna.com Genel Müdürü Kadir Kırmızı, yılbaşı için fiyatların hala cazip olduğu ve erken rezervasyon fırsatının hala devam ettiğini belirtiyor. Kırmızı, “Yurtiçinde İstanbul’dan Erzurum’a yılbaşında gidiş - dönüş 250 TL’ye uçak bileti bulmak mümkün. Aynı şekilde, İstanbul’dan Amsterdam’a yılbaşında 928 TL’ye gidiş - dönüş bilet bulmak mümkün. Bizim verilerimize göre genellikle 3 ay öncesinden uçak bileti almak çok avantajlı. Bu avantajın değerlendirilmesini öneriyorum” şeklinde konuştu.
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