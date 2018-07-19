Yıldırım’dan istihdama büyük katkı

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, İstihdam Masası vasıtasıyla iş sahibi olan vatandaşları çalıştıkları kurumlarda ziyaret etti.

İlk ziyaretini Oyak Renault Otomobil Fabrikası’na yapan Başkan Edebali, ardından sırasıyla Toyota Çavdarlı, Hastavuk ve Almira Otel’de çalışanlarıziyaret etti. Edebali, “Vatandaşların beklentilerini, toplumun meselelerini önemsiyoruz. Bu konuda bizim için en önemli başlıklardan bir tanesi de istihdam. İstihdam konusunda Yıldırım Belediyesi olarak göreve başladığımız günden bu güne kadar çok önemli bir hassasiyet verdik ve bununla ilgili İstihdam Masası adında bir masa kurduk. Bizden iş konusunda yardım isteyen vatandaşlarımızın hepsine geri dönüşler yapıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 22 binin üzerinde vatandaşımız bizden iş talebinde bulundular ve bizde şehrimizin çeşitli bölgelerinde sanayicilerimizle, işverenlerimizle bir havuz oluşturarak onları kendi alanlarına uygun yerlere yönlendiriyoruz. 4 bin kardeşimiz Bursa’mızda iş sahibi oldu. Bizim için çok büyük bir memnuniyet. 4 bin ailenin bir ferdinin orada iş sahibi olması, istihdam noktasında da insanların iş sahibi olması hem mutluluk verici hem de şehrimizin ekonomisine, üretimine çok büyük değer katıyor” diye konuştu.

İşveren ile iş arayanların buluştuğu önemli projelere imza attıklarını hatırlatan Başkan Edebali, “İstihdam Fuarı, Engelli İstihdam Seferberliği Buluşması gibi önemli fuarlar gerçekleştirdik. Bunu daha da arttırarak devam edeceğiz ve referans olduğumuz, belediyemizin vesilesiyle işe girmiş kardeşlerimizi iş yerlerinde ziyaret ettik. Bu bizim için çok büyük bir memnuniyet. Çünkü vatandaşlarımızın iş sahibi olması, evine ekmek götürmesi çok mühimdir. Çalıştığı yere değer katacak vasıflı arkadaşlarımız ile firmaları buluşturuyoruz. Firmalarımızın aradığı kıstasları taşıyan arkadaşlarımız iş başı yapıyor. Zaman zaman onlara sürpriz ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Hem referans olduğumuzdan dolayı onlar ile iletişimimizi koparmıyoruz, hem de işyeri sahibine teşekkür mahiyetinde ziyaretlerde bulunuyoruz. Bu dayanışmayı sürdürmek lazım” şeklinde konuştu.