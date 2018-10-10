Yıldız Holding’cen ’Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na destek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan Enflasyon ile Topyekün Mücadele Programına Yıldız Holding’den de destek geldi. Holding, bu kapsamda çeşitli kampanyalarla indirim yapacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan Enflasyon ile Topyekün Mücadele Programına Yıldız Holding’den de destek geldi. Holding, bu kapsamda çeşitli kampanyalarla indirim yapacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan Enflasyon ile Topyekün Mücadele Programına Yıldız Holding’den de destek geldi. Bu kapsamda holding, Ülker Bisküvi ile Şok Marketler, Bizim Toptan Satış Mağazaları, diğer uygun sektörlerde ve belirli ürünlerde tüm Türkiye’de satış noktalarıyla anlaşarak, çeşitli kampanyalarla indirim yapacağını açıkladı.