Yılmaz: 'Çukurova'da 100 milyar dolarlık krom zenginliği var'

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Maden Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Yılmaz, Çukurova’da 100 milyar dolarlık krom zenginliği olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Adana’da Maden Mühendisleri Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen ‘Krom Çalıştayı’nda Türkiye ve dünyadaki krom madenciliği, jeolojik yapısı, üretim zenginleştirme yöntemleri, ferrokrom yatırımları ve satış pazarlama konuları uzmanlar tarafından masaya yatırıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Yılmaz, Türkiye’de ve Çukurova Bölgesi’nde gerçekleşecek yüksek kapasiteli, yeni tesislerin 100 milyar dolarlık krom zenginliği olduğu tahmin edilen geniş altyapı olanaklarının da gün yüzüne çıkmasına vesile olacağını kaydetti. Yılmaz, "Gerekli ferrokrom tesisinin kurulması ülkemizdeki çelik endüstrisini de buna uyarlayarak kendi kaynaklarımızı kendimizin ortaya çıkarmasının önünü açacaktır. Kromdan yaklaşık 10 kat daha fazla katma değer sağlayan ferrokrom, ülkemiz ekonomisine ve iş yaşamına uzun vadede büyük katkı koyacaktır" dedi.

Kroma olan talep katlandı

2010 yılında dünyada üretilen krom cevherinin yüzde 31‘inin dış ticarete konu olurken bu oranın 2017 yılında yüzde 46‘ya yükseldiğini ancak 2017 yılında 14,2 milyon tona ulaşan küresel ithalatın yüzde 97’si olan 13,7 milyon tonunun doğrudan Çin tarafından gerçekleştirildiğini anımsatan Yılmaz, şunları söyledi:

"2017 yılında Türkiye’nin dünya krom cevheri üretimindeki payı yaklaşık yüzde 5’e, dünya ihracatındaki payı yüzde 8 civarına, ferrokrom üretimindeki payı ise kabaca yüzde 1’e gerilemiştir. Türkiye kromlarının yüksek vasıflı özellikleri ve ülkemizin dünyadaki ulaşım aksları açısından coğrafi konum avantajları göz önüne alınıp, ülkemizde ve özellikle Çukurova, Adana bölgesinde yeni yapılacak yatırımlarla kroma bağlı sanayi ürünlerinde kendine yeter ülkelerden biri olmak ve böylece Güney Afrika-Çin krom pazarı ekseninden nispeten bağımsız bir yapıya kavuşmak ancak krom üreticisi şirketlerin entegre projeler etrafında bir araya gelmesi ve sektörün sermaye ve yönetim eksikliklerinin giderilmesi ile mümkün olabilecektir. Metal fiyatlarının artmasıyla kroma olan talep de katlanmıştır. Artan talep de krom fiyatının yükselmesine neden olmuştur. Adana’nın Aladağ ilçesi Türkiye’nin krom ihracatının yüzde 25’ini tek başına karşılayan bir yapıdadır. Geçmiş yıllarda Adana’nın Aladağ ilçesine yapılan maden yatırımları ekonomiye, ihracata ve istihdama katkı koyduğu gibi kentten köye yeniden dönüşün de önünü açmıştır. Bu gerçekler ışığında vurgulamamız gerekiyor ki; krom ve ferrokrom zenginliği olduğu düşünülen bölgelerde iş makinelerine dayanıklı yollar yapılması, yeterli enerji ve su temin edilmesi, tamamlanmış altyapı olanaklarıyla sektörün rahatlıkla yatırım yapabileceği ortamlar da sunulmalıdır."

Ferrokrom yetersiz düzeyde

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ayhan Yüksel ise, "Tüm metalik madenlerde olduğu gibi krom madenciliğinde de hedef uç ürün olmalıdır. Ülkemizde krom madenciliğinde uç ürün kavramı öncelikli olarak sallantılı masalarda sonrasında ise ne yazık ki ferrokrom üretimi düzeyinde kalmıştır. Üretimde yüzde 5 ile dünya dördüncüsü, ihracatında ise yüzde 8 ile dünya üçüncüsü olan ülkemiz ne yazık ki ferrokrom üretiminde yüzde 1 seviyesinde kalmıştır. Ancak krom madenciliğinin nihai uç ürünü olan paslanmaz çelik üretiminde ise ne yazık üretimimiz yoktur. Paslanmaz çeliğin kullanılarak gerçekleştirilecek sanayi üretimlerini ise ne yazık ki ağzına alan yok desek yeridir” dedi.

Ülkemizin ihtiyacı olan enerjinin, yerli maden kaynaklarından karşılanmasının öncelikli hedef olması gerektiğini ifade eden Yüksel, "Sanayinin ihtiyacı olan ucuz enerji üretiminin sağlanması ve bu enerjinin sürekli ve güvenilir olması bakımından, yerli maden kaynaklarımızın kullanılması kaçınılmaz bir gerekliliktir" diye konuştu.

Madencilik sektörünün ilgilisi ve maden sektöründen 300 kişinin katıldığı çalıştayda CHP Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Ayhan Barut, Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe ve ÇÜ Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özen Kılıç da konuşmalarında krom ve ferrokromun önemine vurgu yaptı.

Çalıştayda, Ali Kemal Akın; ‘Türkiye ve dünyadaki krom rezervleri, jeolojik yapısı ve özellikleri’, Prof. Dr. Ahmet Demirci; ‘Krom Madeni Üretim yöntemleri’, Sabri Karahan; ‘Krom madeni zenginleştirme yöntemleri’, Eti Krom; ‘Türkiye ve dünyada ferrokrom’, Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu; ‘Krom madeni ve madencilikle ilgili son hukuki düzenlemeler’, Türk Maadin AŞ’den Ömer Yavuz; ‘Krom madenciliğimizde yeni tavır, yeni eylem’ ve Şeyda Çağlayan ise ‘Krom madeni satış pazarlama’ konularını detaylarıyla ele aldı. Çalıştay, değerlendirme toplantısıyla sona erdi.