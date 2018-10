Yöneticiliği bıraktı, aldığı destekle kendi işinin patronu oldu

Elazığ’da 23 yıl bankalarda yöneticilik yapan Fahir Ersoy, mesleğini bırakarak devletten aldığı yüzde 65 hibeyle tavuk çiftliği kurdu.

Elazığ’da yaşayan 1 çocuk babası Fahir Ersoy (52), 23 yıl boyunca çeşitli bankalarda yöneticilik görevi yaptı. Kendi işini kurmak isteyen Ersoy, uzun bir süre araştırma ve planlama yaptıktan sonra broiler tavuk (etlik piliç) işine girmeye karar verdi. 2008 yılında görevinden istifa eden Ersoy, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) başvurarak yüzde 65 hibe desteği aldı. Aldığı hibe ile 12 dönüm arazi üzerine 25 bin kapasiteli çiftlik kuran Ersoy, 1,5 milyonluk yatırımla ile kendi işinin patronu oldu.

Bankacılığı 2008 yılında bıraktığını belirten Fahir Ersoy, “Orada yöneticilik yapıyordum. Bırakmamın tek sebebi kendi işimi kurmaktı. İşimi kurmak için araştırma ve planlama yaptım. Sonunda TKDK’in vermiş olduğu yüzde 65 hibe kredisinden yararlandım. 25 bin kapasiteli tavuk çiftliğini kurdum. Mesleğimi bırakmaktan pişman değilim. Çünkü kendi işimi yapıyorum. Bu bana büyük bir mutluluk veriyor. Kendi ufkumu kendim çiziyorum. Çiftliğin kapasitesini artırmak istiyorum. Birçok kararı vermek benim elimdeki bir şey oluyor. İkinci tavuk çiftliğini kurmak ve işimi büyütmeyi düşünüyorum” dedi.

"Yetiştiricilik dalında Avrupa ödülü aldık"

Sektörde iyi bir noktaya geldiklerini aktaran Ersoy, “2017 yılında yetiştiricilik dalında Avrupa ödülü aldık. Bu bize işi yürütmemiz de ve büyütmemiz de büyük bir teşvik oldu. Şimdi bu işe devam ediyoruz. Yeni işe başlamak ve kendi işini yapmak isteyenlere bu işi öneriyorum. Maliyetlerin yüksek olmasına rağmen yine de kredilerin yüzde 65’i hibe olması büyük bir avantaj. Tesisimiz 13 dönümlük arazi üzerine kuruldu. 2 bin 500 metrekarelik bir kapalı alanımız var. Bedeli ise 1 milyon 370 bin TL’ye mal oldu. Arsasıyla beraber 1,5 milyon oldu. Şuan ki değeri yaklaşık 3 milyon. Devlet yüzde 65’ini karşıladığı zaman yapılması güç değil” diye konuştu.

"İçine girip çalışmanız lazım"

Bankacılığı bıraktığı zaman ilk önce ailesinden tepki aldığını dile getiren, “Bırakmama müsaade etmediler. Ama benim vermiş olduğumu karar kesindi. Her şeyden önce bahaneler üretmekten vazgeçmek gerekiyor. Hayallerinizi ertelemek için bahaneler üretmeyin. Gerçekleştirmek için her gün fırsat geçebiliyor. Türkiye’nin ekonomisinin kötü olduğundan bahsedip de hayallerini gerçekleştirmemekte bir bahanedir. Savaşta dahi yatırımlar yapılabilir. Bir çok fırsat önüne çıkıyor. Bunları değerlendirmek araştırmak gerekiyor. Her şeyden önce karar vermek, planlamak ve sorumluluk almak gerekiyor. Tesisi kurmak sadece yeterli olmuyor. Onu belirli bir kar yüzdesine de çıkarmanız gerekiyor. Devamlılığın olması gerek. Bunun için de özverili çalışmak lazım. Her şeyden önce işinizin sahibi olmanız lazım. İçine girip çalışmanız lazım” ifadelerini kullandı.