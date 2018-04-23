YOSAN köprüsü hizmete açılıyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde organize sanayi bölgesine yapılan 22 metre genişliğinde ve 46 metre boyundaki yeni köprü hizmete açılıyor.

YOSAN Yenişehir Organize Sanayi Bölgesine yapılan köprü inşaatını yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, “Akdere Mahmudiye, Karaamca, Yazılı, Yarhisar, hatta onun da ötesinde Bilecik ilimizin köylerinin dahi geçiş güzergahında olan bu köprümüzün yarım asırlık bir geçmişi var. Takriben beş buçuk, altı metre genişliğinde bir köprümüzdü. Şişecam’ın bu bölgede olması bizim bu köprüyle ilgili artık çalışma yapmamız gerektiği konusunda adım atmamıza sebep oldu” diye konuştu.

Başkan Süleyman Çelik, “22 metre genişliğin de 46 metre boyunda bir köprümüz oldu. Herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir yolumuz olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.