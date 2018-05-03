Zam şampiyonu Nisan’da kadın ceketi oldu

TÜFE verilerine göre fiyatı en fazla artan kadın ceketi zam şampiyonu olurken, sivri biber yüzde 32,41’lik düşüşle fiyatı en fazla düşen ürün oldu.

TÜFE verilerine göre fiyatı en fazla artan kadın ceketi zam şampiyonu olurken, sivri biber yüzde 32,41’lik düşüşle fiyatı en fazla düşen ürün oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 Nisan dönemi tüketici fiyat endeksini (TÜFE) açıkladı. Buna göre; Nisan ayında bir önceki aya göre fiyatı yüzde 28,52 artan kadın ceketi zam şampiyonu oldu. Fiyatı yüzde 26,96 artan elbise ikinci sırada yer alırken, kadın gömleği yüzde 24,48 artışla üçüncü sırada yer aldı.

Fiyatı en fazla artan ürünler sıralaması şöyle gerçekleşti: "kadın tişörtü yüzde 24,02, etek yüzde 23,49, marul yüzde 20,77, erkek ceketi yüzde 18,99, yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 18,70, erkek takım elbisesi yüzde 14,30, çocuk gömleği yüzde 13,64, yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 13,55, havuç yüzde 13,27, çocuk pantolonu yüzde 12,03, kadın ayakkabısı yüzde 11,53, umreye gidiş ücreti yüzde 11,30, yurt içi haftasonu turları yüzde 10,75, kuru soğan yüzde 8,92, makyaj malzemeleri yüzde 8,38, genç odası takımı yüzde 6,38 ve mazot yüzde 5,97".

Fiyatı en fazla sivri biberin düştü

Verilere göre, yüzde 32,41’lik düşüşle fiyatı en fazla düşen ürün sivri biber olurken, patlıcan yüzde 32,34’lik düşüşle ikinci, taze fasulye ise yüzde 30,34’lik düşüşle üçüncü sırada yer aldı.

Fiyatı en fazla düşen ürünler de şöyle sıralandı: "salatalık yüzde 11,91, yeşil soğan yüzde 8,81, yumurta yüzde 6,97, ütü yüzde 5,30, süt yüzde 3,44, zeytinyağı yüzde 1,88, krem çikolata yüzde 1,73, sabun yüzde 1,19, baharat yüzde 1,15, nohut yüzde 1,05, kaşar peyniri yüzde 0,97, muz yüzde 0,94, yoğurt yüzde 0,87, kola yüzde 0,83, maden suyu ve sodası yüzde 0,68, kahve yüzde 0,55 ve bulgur yüzde 0,37".