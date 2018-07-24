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24 Temmuz 2018 Salı 11:18

’Zeytin dalı’nın Balkanlar’a ihracatı başladı

Bayburt’ta Zeytin Dalı Harekatı’nın olduğu dönemde keşfedilen ve ismini de buradan alan doğal taş, Balkan ülkeleri başta olmak üzere yurt dışında ilgi görüyor.Yumuşak yapısı sayesinde kolay işlenebilen, ses ve ısı yalıtımına uygun...

'Zeytin dalı'nın Balkanlar'a ihracatı başladı
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Bayburt’ta Zeytin Dalı Harekatı’nın olduğu dönemde keşfedilen ve ismini de buradan alan doğal taş, Balkan ülkeleri başta olmak üzere yurt dışında ilgi görüyor.

Yumuşak yapısı sayesinde kolay işlenebilen, ses ve ısı yalıtımına uygun Bayburt taşının yeni bir çeşidi keşfedildi. Standart Bayburt taşının özelliklerinin yanı sıra sağlamlığı ve rengiyle de dikkat çeken ‘zeytin dalı’ isimli doğal taşa Balkan ülkelerinden talep geldi.

Doğal taş sektöründe faaliyet gösteren Koral Madencilik’in sahibi Bayburtlu iş adamı Alaattin Koral, zeytin dalının ilk numunelerinin gönderilmesiyle yoğun bir talep yaşandığını dile getirerek "Zeytin Dalı Harekatı’nın sürdüğü sırada biz bu taşı çıkarmaya başladık. Şimdi zeytin dalı yurt dışında özellikle Balkanlar’da çok ilgi gören bir taş oldu. Bu talep üzerine biz de ocakta bu taşı çıkarıyoruz. Bu taş Bayburt’un milli bir serveti. Bayburt’ta ve Türkiye’de şimdiye kadar çıkardığımız en iyi taşlardan birisi bu oldu. Yurt dışına çıkmasında, pazarlanmasında hiçbir sorun yoktur. Bir an önce daha kapsamlı çalışarak bu taşın ihracatına başlamak istiyorum."

"Hırvatlar bin 500 blok istediler"

Pazarlamacı Hasan İslam ise, Hırvatların taşı çok beğendiğini ifade ederek, "Bu taştan biz numune götürdük. Hırvatlar bu taşı çok beğendi. Avrupa Birliği ülkelerine kendilerinin pazarlamak istediklerini söylediler. Bizden blok olarak bu taştan istiyorlar. Şu anda bin, bin 500 civarında blok olarak bir talepleri var. Burada Bayburt Doğaltaş Fabrikası’nda kesildi, biçildi taşımız hazır geldi. Onlar bizden 6 ay içerisinde 300-400 blok civarında taahhüt ediyorlar. Gelecek yıl için de bin blok taahhüt ediyorlar" dedi.

Zeytin Dalı’nın kaliteli bir taş olduğunu da sözlerine ekleyen İslam şöyle devam etti:

"Balkanlar’dan bu taşa çok talep var. Çünkü taşın kalitesi sağlamlığı çok iyi. Rengi siyah ve bej. Yani güzel bir mermer, sağlam bir mermer, kırılmayan bir mermer. Bu özelliklerdeki taşlara talep çok olduğu için zannediyorum okyanus ötesinden Amerika’dan da bu taşa bir talep gelecektir. Biz bunu şu anda pazarlamayı başardık. Ülkemize hayırlı olsun."
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