EKONOMİ:
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11 Ekim 2018 Perşembe 09:49

Zeytinyağında 25 bin ton rekolte bekleniyor

Türkiye’nin zeytinyağı ihtiyacının yüzde 13’ünü karşılayan Mersin’in Mut ilçesindeki fabrikalarda sızma zeytinyağı sezonu başladı. Her geçen yıl zeytin üretiminin arttığı ilçede, 2018 yılında 400 bin ton zeytin ve 25 bin ton...

Zeytinyağında 25 bin ton rekolte bekleniyor
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Türkiye’nin zeytinyağı ihtiyacının yüzde 13’ünü karşılayan Mersin’in Mut ilçesindeki fabrikalarda sızma zeytinyağı sezonu başladı. Her geçen yıl zeytin üretiminin arttığı ilçede, 2018 yılında 400 bin ton zeytin ve 25 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor.

Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, bu yıl zeytinyağı rekoltesinin 25 bin tonların üzerine çıkacağını belirterek,

“Türkiye’de zeytinyağı ihtiyacının yüzde 13’ünü tek başına Mut ilçesi karşılıyor. Bu yıl geçen yıla göre hem rekolte yüksek hem de yağ olarak tonaj farklı” dedi.

Geçen yıl alınan zeytinlerin firmaların elinde kaldığının söylendiğini ifade eden Başkan Yılmaz, "Buradan çiftçilerimize bu yılda yağ çıkararak zeytinlerini değerlendirmelerini öneriyoruz. Her ne kadar piyasada bugünlerde zeytin fiyatları ucuz gibi gözükse de bugün itibarıyla yağ firmalarında yağın kilosu 15 lira 50 kuruş. Firmalar bunu birde tüketiciye veya büyük firmalara aktarıyor. 15 lira 50 kuruşu yağ üzerinden ele aldığımızda yağlık zeytinin 3 lira ile 4 lira arasında ortalamasının olduğunu gözlemliyoruz. Ama en kötü şartlarda ilçedeki zeytin 4 liranın altında gitmeyecek gidiyorsa da insanlarımıza yeşil olarak değil yağ olarak sıktırmalarını ve bu şekilde bütçelerine katkı yapmalarını istiyoruz” dedi.

İlçedeki zeytin ve zeytinyağının diğerlerinden ayıran özelliğinin hem asidinin düşük hem de aromasının yüksekliği olduğunu söyleyen Yılmaz, "En önemli konuda altını çizerek söylüyorum organik olmasıdır. Yani Türkiye’de ilaçsız zeytinciliğin başkenti Mut. Bunu bir kez daha vurgulayorum" diye konuştu.

Zeytinyağı işletmecisi Muhammet Acar ise, 3-4 kilo zeytinden 1 kilo yağ aldıklarını belirterek, yağ rekoltesi beklediklerinden iyi olduğunu söyledi.
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