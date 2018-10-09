EKONOMİ:
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09 Ekim 2018 Salı 14:26

Zincir marketler 50 üründe yüzde 10 indirim yapacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, zincir marketlerde 50 üründe 2 ay yüzde 10 indirim yapılacağını söyledi.

Zincir marketler 50 üründe yüzde 10 indirim yapacak
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, zincir marketlerde 50 üründe 2 ay yüzde 10 indirim yapılacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ’Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’nda açıklama yaptı Bakan Pakdemirli; zincir marketlerde 50 üründe iki ay süreyle yüzde 10 indirim yaptığını açıkladı.

Serbest piyasa ekonomisinin işlemeye devam edeceğini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Gıda arz güvenliğini de mutlaka sağlayacağız. Örneğin kıyma 29, kuşbaşı 31 TL’den satılıyor. Ucuz fiyattan alınıyordu, alınmaya devam edecek. Ucuz et projesi devam edecek. Çaykur bundan sonra da zam yapmayacak" dedi.

Et ve Süt Kurumu 10 üründe yüzde 10 indirim yaptığını kaydeden Tarım ve Orman Bakanı, "Atatürk Orman Çiftliği 14 üründe yüzde 10 indirim yaptı. Sığ ve toz gübreyle yemde yüzde 10 indirim yapıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi pirinci yüzde 20-40 indirimle arasında satmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
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