Banka ve Krediler olarak bu yazımız içerisinde Ziraat Bankası müşteri hizmetleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız. 155 yaşında olan Ziraat Bankası, Osmanlı döneminin ilk bankası olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de birçok bankacılık girişimine imza atan Ziraat, milyonlarca bireysel ve ticari hesaba sahip durumda. Bazı durumlarda bankacılık işlemleri ile ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu gibi durumlarda şubelere gidecek durumunuz yoksa müşteri hizmetleri üzerinden destek alabilirsiniz. Ziraat Bankası iletişim kaynakları oldukça geniştir. Günün herhangi bir saatinde müşteri hizmetlerini arayabilir, soru ve önerilerinizi yetkililere ileterek çözülmesini sağlayabilirsiniz. Ziraat Bankasının güncel müşteri hizmetleri numarası 444 00 00 ya da 0 850 220 00 00'dır. Bu numaralar üzerinden 7 gün 24 saat boyunca teknik destek alabilir, sorunlarınızın hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. Müşteri hizmetleri üzerinden ne gibi destekler alabileceğinizi merak ediyorsanız;

Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri Üzerinden Alınabilecek Destekler

Ziraat Bankası internet bankacılığı üzerinden de yapılabilen bu işlemleri müşteri hizmetleri üzerinden oldukça kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Bu işlemler;

Banka hesabı açma veya kapatma

Kredi kartı başvurusu yapma, yapılan kredi kartı başvuru sonucunu öğrenme

Kredi başvurusunda bulunabilir, kredi başvuru sonucunu öğrenebilirsiniz.

Dolar, Euro, Altın alım ve satım işlemleri yapabilirsiniz.

OGS, HGS yükleme işlemleri yapabilirsiniz.

Banka kartı ve kredi kartınızın şifresini değiştirebilir, yeni şifre alabilirsiniz.

ÖSYM başta olmak üzere eğitim ödemeleri yapabilirsiniz.

Kayıp, çalıntı bildiriminde bulunarak kartınızın güvenliğini sağlayabilirsiniz.

Fatura ödemeleri, cep telefonu TL yükleme işlemi yapabilirsiniz.

Bunun gibi sayısız birçok işlemi müşteri hizmetleri üzerinden yapabilmeniz mümkündür.

Ziraat Bankası Müşteri Hizmetlerine Direk Bağlanma

Banka ve Krediler olarak Ziraat Bankası müşteri hizmetleri ile ilgili birçok ayrıntı paylaşımında bulunduk. 444 00 00 ya da 0 850 220 00 00 telefon numarası üzerinden müşteri hizmetlerini arayan kişiler genellikle bant kayıtları ile uğraşmak zorunda kalıyor. Doğrudan müşteri hizmetlerine bağlanmak için yapmanız gerekenler;