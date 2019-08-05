EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Ağustos 2019 Pazartesi 06:13

Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri

Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Banka ve Krediler olarak bu yazımız içerisinde Ziraat Bankası müşteri hizmetleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız. 155 yaşında olan Ziraat Bankası, Osmanlı döneminin ilk bankası olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de birçok bankacılık girişimine imza atan Ziraat, milyonlarca bireysel ve ticari hesaba sahip durumda. Bazı durumlarda bankacılık işlemleri ile ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu gibi durumlarda şubelere gidecek durumunuz yoksa müşteri hizmetleri üzerinden destek alabilirsiniz. Ziraat Bankası iletişim kaynakları oldukça geniştir. Günün herhangi bir saatinde müşteri hizmetlerini arayabilir, soru ve önerilerinizi yetkililere ileterek çözülmesini sağlayabilirsiniz. Ziraat Bankasının güncel müşteri hizmetleri numarası 444 00 00 ya da 0 850 220 00 00'dır. Bu numaralar üzerinden 7 gün 24 saat boyunca teknik destek alabilir, sorunlarınızın hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. Müşteri hizmetleri üzerinden ne gibi destekler alabileceğinizi merak ediyorsanız;

Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri Üzerinden Alınabilecek Destekler

Ziraat Bankası internet bankacılığı üzerinden de yapılabilen bu işlemleri müşteri hizmetleri üzerinden oldukça kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Bu işlemler;

  • Banka hesabı açma veya kapatma
  • Kredi kartı başvurusu yapma, yapılan kredi kartı başvuru sonucunu öğrenme
  • Kredi başvurusunda bulunabilir, kredi başvuru sonucunu öğrenebilirsiniz.
  • Dolar, Euro, Altın alım ve satım işlemleri yapabilirsiniz.
  • OGS, HGS yükleme işlemleri yapabilirsiniz.
  • Banka kartı ve kredi kartınızın şifresini değiştirebilir, yeni şifre alabilirsiniz.
  • ÖSYM başta olmak üzere eğitim ödemeleri yapabilirsiniz.
  • Kayıp, çalıntı bildiriminde bulunarak kartınızın güvenliğini sağlayabilirsiniz.
  • Fatura ödemeleri, cep telefonu TL yükleme işlemi yapabilirsiniz.

Bunun gibi sayısız birçok işlemi müşteri hizmetleri üzerinden yapabilmeniz mümkündür.

Ziraat Bankası Müşteri Hizmetlerine Direk Bağlanma

Banka ve Krediler olarak Ziraat Bankası müşteri hizmetleri ile ilgili birçok ayrıntı paylaşımında bulunduk. 444 00 00 ya da 0 850 220 00 00 telefon numarası üzerinden müşteri hizmetlerini arayan kişiler genellikle bant kayıtları ile uğraşmak zorunda kalıyor. Doğrudan müşteri hizmetlerine bağlanmak için yapmanız gerekenler;

  • Kayıp ya da çalıntı bildiriminde bulunmak isteyen kişiler, yukarıda belirttiğimiz numaraları aradıktan sonra "0" tuşuna basmak yeterlidir. Bu tuş sizlere gerekli birimlere ulaştıracaktır.
  • Diğer konular için müşteri hizmetleri ile görüşmek isteyen kişiler, yukarıdaki numaralardan birisini aradıktan sonra ilk olarak bant kaydının bitmesini beklemelidir. Bant kaydı bittikten sonra ilk olarak "5" tuşuna basınız.
  • Hesap işlemleri ile ilgili konular için müşteri hizmetleri ile görüşecekseniz 5 tuşundan sonra "1" tuşuna, akabinde ise "4" tuşuna basınız. Bu işlem sizi müşteri hizmetlerine aktaracaktır.
  • Kredi kartınız ile ilgili konular için müşteri hizmetleri ile görüşecekseniz 5 tuşundan sonra önce "2" tuşuna, akabinde ise "0" tuşuna başınız.
  • Para transferi ile ilgili konularda destek almak istiyorsanız "5" tuşuna bastıktan sonra önce "3" tuşuna, akabinde ise "0" tuşuna basmanız durumunda da müşteri hizmetlerine bağlanabilirsiniz.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İkinci El Araç İçin Taşıt Kredisi Kullanılır mı? İkinci El Araç İçin Taşıt Kredisi Kullanılır...
AB Destekleri GTO’da Anlatıldı AB Destekleri GTO’da Anlatıldı
Mart ayı emlak piyasası ile ilgili hemen bilgi edinmek istiyorsanız haberimize mutlaka göz atın Mart ayı emlak piyasası ile ilgili hemen bilgi edinmek...
Size Özel Hazırlanmış, Uygun Ve Güvenilir Evi Sadece Emlakjet’te Bulabilirsiniz Size Özel Hazırlanmış, Uygun Ve Güvenilir Evi...
2018’in Son Günlerinde Ekonomi 2018’in Son Günlerinde Ekonomi
Bankalar reel sektörün sorunlarını dinlemek için sahaya indi Bankalar reel sektörün sorunlarını dinlemek için...
Yukarı Çık

İkinci El Araç İçin Taşıt Kredisi Kullanılır...

Haberi Oku