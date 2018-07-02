EKONOMİ:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:54

Ziraat Odası’ndan çay üreticisine "Düşük fiyattan çayınızı satmayın" uyarısı

Rize’de 2. sürgün yaş çay alımlarının başlamasıyla bunu fırsat bilen bazı özel sektör temsilcileri fiyatı 1 lira 80 kuruşa kadar düşürmesine Rize Ziraat Odası tarafından tepki gösterildi.Rize Ziraat Odası binasında gerçekleşen basın...

Ziraat Odası'ndan çay üreticisine 'Düşük fiyattan çayınızı satmayın' uyarısı
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Rize’de 2. sürgün yaş çay alımlarının başlamasıyla bunu fırsat bilen bazı özel sektör temsilcileri fiyatı 1 lira 80 kuruşa kadar düşürmesine Rize Ziraat Odası tarafından tepki gösterildi.

Rize Ziraat Odası binasında gerçekleşen basın açıklamasıyla bazı özel sektör çay fabrikalarının fiyatı düşürme kararı aldığını, hükümet tarafından açıklanan yaş çay taban fiyatının 2 lira 45 kuruş olmasına rağmen bölge bölge yaş çay fiyatının 1 lira 80 kuruşa kadar düştüğünü ve bütün bu olanların çay üreticilerinin aleyhinde olduğunu dile getiren Oda Başkanı Nevzat Paliç vatandaşları kötü niyetli özel sektöre çay vermeme konusunda uyardı.

ÇAYKUR’un üreticiye çağrılarına uyulmasını istediklerini dile getiren Paliç “Özel sektör kendi aralarında bazı kararlar alarak ÇAYKUR’un 2 lira 45 kuruşa aldığı çayı çok daha düşük rakamlara, hatta Duyduğumuza göre 1,80 TL’ye kadar alma kararı almışlar. Bu vatandaşımızın, yaş çay Üreticimizin aleyhine olmuştur. Bundan dolayı bütün odalarımız bu durumdan rahatsızdır. Zaman zaman ÇAYKUR Genel Müdürlüğümüzün ‘Ucuz fiyata çay satmayın’ çağrılarına uymayı vatandaşlarımızdan rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Özel sektöre "Çay müstahsiline ihtiyacınız olacak" diyerek çağrıda bulunan Paliç “Özel sektörün hepsi böyle bir fırsatçılık yapmadı. İçlerinde çok iyi, çok dürüstleri de var. Fiyat düşürmeyen özel sektöre teşekkür ediyoruz. Fiyatı düşünenler konusunda, biraz daha insaflı olmalarını bekliyoruz. Bu üreticiler bunların müstahsildir, bu üreticiler sadece bugün değil yine kendilerine lazımdır” dedi.

Vatandaşları önümüzdeki yıl ÇAYKUR’a çay verebilmeleri için arazilerinde çay budaması yapmaya çağıran Paliç, fırsatçılığın buradan doğduğunun altını çizdi. Paliç “2017 yılında özel sektör vatandaşta arası iyi olmuş, fiyatlarda düşüş olmamış, vatandaşı memnun etmişlerdir. Bundan dolayı vatandaşımız güvenerek çay budaması yapmamış, bir de bir kısım ruhsatları tamamlamayanlar olmuştur. Bunları da fırsat bilen bazı özel sektör temsilcileri ‘Nasıl olsa bunlar bize mecbur çayını vermeye’ düşüncesiyle düşük fiyat teklif ettiler. Yoksa hakikatten budama yapmış olsaydık bir de vatandaşımız çayını satmak için acele davranmasaydı bu böyle olmazdı” şeklinde konuştu.
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