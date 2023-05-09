Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Kaza, merkez Malatya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JM 6112 plakalı otomobil ile 23 M 0395 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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