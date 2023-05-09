Elazığ'daki silahlı saldırıda 3 tutuklama

Olay, önceki gün merkez Rüstempaşa Mahallesi Çilek Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki araç ile husumetlilerinin bulunduğu sokağa gelen şahıslar, çocuk oyun parkı içerisinde 3 kişiye pompalı tüfekle ateş etti. Olayda 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Şüpheliler yine geldikleri araçlarla kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda İ.G., D.B. ve F.K.B. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.