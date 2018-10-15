32 derslikli okul için protokol imzalandı

Elazığ’da hayırsever Tangülü ailesiyle, 32 derslikli yeni bir okulun yapılması için protokol imzalandı.Daha önce İlköğretim ve Özel Eğitim Meslek Okulu yapımına katkı sunan Tangülü ailesi, 32 derslikli yeni bir okul yaptıracak. Hayırsever...

Elazığ’da hayırsever Tangülü ailesiyle, 32 derslikli yeni bir okulun yapılması için protokol imzalandı.

Daha önce İlköğretim ve Özel Eğitim Meslek Okulu yapımına katkı sunan Tangülü ailesi, 32 derslikli yeni bir okul yaptıracak. Hayırsever Gönül ve eşi İhsan, oğulları Hakan Tangülü Vali Çetin Oktay Kaldırım ile Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk’ün katılımıyla 32 derslikli yeni okul için protokol imzaladı.

Eğitime yapılan yatırımın Türkiye’nin geleceğine yapılan yatırım olduğunu ifade eden Gönül Tangülü;" Çocukların cıvıltılarını görmek, mutluluklarına ortak olmak ve onları okul sıralarında görmek bizim en büyük mutluluğumuz. Bu ülkeye borcumuzu ancak çocuklarımıza yapacağımız yatırımla ödeyebiliriz"dedi.

Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ise, " Eğitim bir gönül işi, adı gibi gönlü de güzel olan Gönül ablamız ilimiz eğitimine verdiği katkı ile gönüllerimizde taht kurmuş, Elazığlıların sevgilisi olmuştur. Gönül ablamız bu okullardan yetişen ve mezun olan binlerce çocuğumuzun da annesidir. Ben katkılarından dolayı hem kendisine hem de değerli aile üyelerine ilimiz adına ve eğitim camiamız adına teşekkür ediyorum”diye konuştu.

Aileye teşekkür eden Vali Çetin Oktay Kaldırım’da,"Gönül Hanım gönülleri fethetmiş, çocuklarımızın eğitimine sunduğu katkılarla, ülkemizin geleceğine de yatırım yapmıştır. Yapılacak olan 32 derslikli okul ile Tangülü ailesinin adı şehrimizde yaşamaya devam edecek, bu aziz şehrin insanları da hizmetleri için ailemize minnetlerini sunacaklardır”ifadelerini kullandı.