ELAZIĞ:
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29 Nisan 2018 Pazar 11:29

4 il için yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

4 il için yağış uyarısı
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Elazığ, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli’nin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir"denildi.

Rüzgarın yağış öncesi ve yağış esnasında kuvvetli eseceğini aktaran merkez, ilgililerin tedbirli olmasını istedi.
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