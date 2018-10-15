ELAZIĞ:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 16:51

470 çocuğa ayakkabı hediye edildi

Elazığ’da 470 çocuğa kışlık ayakkabı hediye edildi.Elazığ İlim Yayma Cemiyeti Yetim Komisyonu "Mutlu Olmak İçin Mutlu Et” sloganıyla yaptığı çalışmada bir hayırsever işadamının katkısıyla toplam 470 çocuğa ayakkabı alındı....

470 çocuğa ayakkabı hediye edildi
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Elazığ’da 470 çocuğa kışlık ayakkabı hediye edildi.

Elazığ İlim Yayma Cemiyeti Yetim Komisyonu "Mutlu Olmak İçin Mutlu Et” sloganıyla yaptığı çalışmada bir hayırsever işadamının katkısıyla toplam 470 çocuğa ayakkabı alındı. Alınan ayakkabıların verilmesiyle çocukların yüzü güldü.

Yetim ve muhacirlerin yüzlerini güldürecek çalışmaların sürdüğünü belirten Cemiyetin İl Kadın kolları Başkanı Gülsüm Sönmez," Yetim komisyonumuz toplam 470 çocuğumuza kışlık ayakkabı alarak bu yavrularımızı sevindirdi. Çalışmalarını sürdüren yetim komisyonumuz şunu bilmektedir ki yetimin başı okşandıkça, fakirin gözyaşı silindikçe, muhacirlere ensarhayat anlam kazanmaktadır"dedi.
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