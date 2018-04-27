ELAZIĞ:
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27 Nisan 2018 Cuma 16:32

5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
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Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Malatya yolu Hankendi karakolu önünde uygulama yaptı. Yapılan uygulama sırasında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranması bulunan şüpheli M.Ş. yakalandı. 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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