5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Malatya yolu Hankendi karakolu önünde uygulama yaptı. Yapılan uygulama sırasında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranması bulunan şüpheli M.Ş. yakalandı. 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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