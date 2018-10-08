AFAD-SEN Genel Başkanı Çelik’in Elazığ ziyareti

AFAD-SEN Genel Başkanı Ayhan Çelik ve sendika yöneticileri AFAD Elazığ İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Afet ve Acil Durum Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik ve beraberindeki sendika yöneticileri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ İl Müdürü Osman Pıhtılı’yı makamında ziyaret etti.İl Müdürlüğünde çalışan personellerin sorunlarına ilişkin fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda konuşan Çelik, kendilerini ağırlayan Pıhtılı’ya teşekkür etti.

22 Eylül 2018 tarihinde kongre gerçekleştiklerini ve bu kongre sonucunda yeni yönetimle beraber il ziyaretlerine başladıklarını belirten AFAD-SEN Başkanı Ayhan Çelik “Yeni yönetimle beraber Elazığ AFAD İl Müdürlüğünü ziyarete geldik. Burada hem genel anlamdaki sorun ve sıkıntıları değerlendirme imkanımız oldu. Ayrıca ilde, yerelde oluşabilecek olan bir sorun varsa bunların çözüm odak noktasında yapabileceğimiz konularla ilgili istişarede bulunduk. Bugün Elazığ’dayız daha sonra Tunceli ve diğer bölge illerini ziyaret etmek suretiyle, teşkilattaki arkadaşlarımızla hem tanışma fırsatımız olacak hem de hem çözüm önerilerini beraber istişare edeceğiz. Bunun sonucunda yapılması gereken konularla ilgili bir rapor hazırlayıp AFAD Başkanlığına sunmak üzere bir yol belirledik. Bu vesileyle ziyaretlerimiz devam ediyor. Elazığ’daki hem arama kurtarma teknisyenlerin ve mühendislerin hem de diğer personellerin sorun ve sıkıntılarını dinleme fırsatımız oldu. Biz de raporlarımızı hazırlayıp hem İçişleri Bakanlığına hem de AFAD Başkanlığına sunacağız“ dedi.