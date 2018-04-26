Arkeologlar Harput’u inceledi

Elazığ’a gelen arkeologlar, Harput’ta incelemede bulundu.Elazığ Belediyesi ve Çekül Akademi işbirliği ile "Kültürel ve Kentsel Mirası Korumada Yetkinlik" eğitim programı için Elazığ’a gelen arkeologlar bugün Harput ve Ulukent Mahallesi’nde...

Elazığ’a gelen arkeologlar, Harput’ta incelemede bulundu.

Elazığ Belediyesi ve Çekül Akademi işbirliği ile "Kültürel ve Kentsel Mirası Korumada Yetkinlik" eğitim programı için Elazığ’a gelen arkeologlar bugün Harput ve Ulukent Mahallesi’nde incelemede bulundu. 30 farklı belediyeden gelen arkeologlara, Elazığ Belediyesi KUDEB uzmanları eşlik etti. Harput’un restorasyon kazı çalışmalarını yerinde incelediklerini dile getiren arkeologlar, Harput’un turizm potansiyeli olan bir yer olduğunu ve yapılan çalışmalarla koruma altına alındığını söyledi.

Harput’un çok kadim bir kent olduğunu bildiklerini ancak yerinde görmenin çok keyifli olduğunu ifade eden Çekül Akademi Koordinatörü Kibele Eren, “Harput çok güzel bir yerleşke ve özellikle restore edilmiş yapıları çok beğendik. Çalışmalar çok güzel düzgün bir şekilde ilerliyor. Bu tarihi mekanı korumak için çalışmaları başlatan ve önemseyen Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz başta olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyoruz ”dedi.