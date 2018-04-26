ELAZIĞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 17:44

Arkeologlar Harput’u inceledi

Elazığ’a gelen arkeologlar, Harput’ta incelemede bulundu.Elazığ Belediyesi ve Çekül Akademi işbirliği ile "Kültürel ve Kentsel Mirası Korumada Yetkinlik" eğitim programı için Elazığ’a gelen arkeologlar bugün Harput ve Ulukent Mahallesi’nde...

Arkeologlar Harput'u inceledi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Elazığ’a gelen arkeologlar, Harput’ta incelemede bulundu.

Elazığ Belediyesi ve Çekül Akademi işbirliği ile "Kültürel ve Kentsel Mirası Korumada Yetkinlik" eğitim programı için Elazığ’a gelen arkeologlar bugün Harput ve Ulukent Mahallesi’nde incelemede bulundu. 30 farklı belediyeden gelen arkeologlara, Elazığ Belediyesi KUDEB uzmanları eşlik etti. Harput’un restorasyon kazı çalışmalarını yerinde incelediklerini dile getiren arkeologlar, Harput’un turizm potansiyeli olan bir yer olduğunu ve yapılan çalışmalarla koruma altına alındığını söyledi.

Harput’un çok kadim bir kent olduğunu bildiklerini ancak yerinde görmenin çok keyifli olduğunu ifade eden Çekül Akademi Koordinatörü Kibele Eren, “Harput çok güzel bir yerleşke ve özellikle restore edilmiş yapıları çok beğendik. Çalışmalar çok güzel düzgün bir şekilde ilerliyor. Bu tarihi mekanı korumak için çalışmaları başlatan ve önemseyen Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz başta olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyoruz ”dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku