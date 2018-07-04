ELAZIĞ:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:32

Başkan Yanılmaz, “Elazığ STK yönünden çok zengin bir il”

Elazığ’ın Sivil Toplum Kuruluşları (STK) açısından çok zengin bir il olduğunu belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, bu zenginliğin ilin gelişimi açısından önem arz ettiğini söyledi.Doğu Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları Birliği...

Başkan Yanılmaz, 'Elazığ STK yönünden çok zengin bir il”
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Elazığ’ın Sivil Toplum Kuruluşları (STK) açısından çok zengin bir il olduğunu belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, bu zenginliğin ilin gelişimi açısından önem arz ettiğini söyledi.

Doğu Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (DAST-BİR) Elazığ İl Koordinatörlüğü üyeleri, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ı ziyaret etti. Ziyarete DAST-BİR Elazığ İl Koordinatörü ve kurucu üyesi Hayrettin Karakaya ile kurul üyeleri katıldı.

Şehrin sorunlarının birlikte çözüme ulaştırılması için belediye ile ortak çalışmalar yürütmek istediklerini dile getiren DAST-BİR Elazığ İl Koordinatörü Hayrettin Karakaya, eğitimden spora birçok alanda faaliyet göstererek ulusal düzeyde çalışmalar hedeflediklerini ifade etti.

Elazığ’ın sivil toplum kuruluşları açısından çok zengin bir il olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Bu zenginlik ilimiz gelişimi açısından önem arz ediyor. Bir şehir o ildeki sivil toplum kuruluşlarından bağımsız yönetilemez. O şehrin gelişmişlik düzeyi ile STK’ ların faydalı çalışmaları birbiri ile orantılı ilerler. Bizim yönetim anlayışımızda STK’lar ile birlikte hareket etmek çok önemlidir. Belediye olarak STK’ların önündeki bütün engelleri kaldırmaya çalışacağız ve gerekli desteği mutlaka sağlayacağız” dedi.
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