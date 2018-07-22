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22 Temmuz 2018 Pazar 13:22

Başkan Yanılmaz, hayvan borsasını inceledi

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Kurban Bayramı öncesi Hayvan Borsasını ziyaret ederek incelemede bulundu.Kurban Bayramı öncesi Hayvan Borsasına giden Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ’dan...

Başkan Yanılmaz, hayvan borsasını inceledi
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Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Kurban Bayramı öncesi Hayvan Borsasını ziyaret ederek incelemede bulundu.

Kurban Bayramı öncesi Hayvan Borsasına giden Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ’dan kurban fiyatları ve satıcılarının sorunları hakkında bilgi aldı.

Bayram öncesi yapılan hazırlıkları yerinde gördüklerini ifade eden Başkan Yanılmaz,"Kurban Bayramı öncesi vatandaşların sağlıklı ve rahat bir şekilde kurbanını alabileceği, kesebileceği alanlarda incelemelerde bulunuyoruz. Burası Kurban Bayramında en canlı yerlerden bir tanesidir. Dolayısıyla başından beri ön tedbirlerimizi alalım gereken çalışmaları zamanında yapalım diye incelemelerde bulunduk.İnşallah hemşehrilerimiz Kurban Bayramına rahat girecekler, kurbanlarını alırken rahat bir şekilde alacaklar ve yine kesim yaparken de en güzel en hijyen şeklinde görevlerini yerine getirecekler"dedi.

Dumandağ’da, Başkan Yanılmaz’ın her zaman yanlarında olduğunu ve sıkıntılarına çözüm bulduğunu aktardı.
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