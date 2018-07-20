ELAZIĞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 19:38

Başkan Yanılmaz, yaz kampına katılan çocuklara bisiklet hediye etti

Elazığ’da belediye tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen yaz kampına katılan çocuklara bisiklet hediye edildi.Elazığ Belediyesi Aile Danışma ve Eğitim Merkezi "2. Yaz Çocuk Kampı’na katılan çocuklar bir çok gezi ve etkinliklere katıldı....

Başkan Yanılmaz, yaz kampına katılan çocuklara bisiklet hediye etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Elazığ’da belediye tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen yaz kampına katılan çocuklara bisiklet hediye edildi.

Elazığ Belediyesi Aile Danışma ve Eğitim Merkezi "2. Yaz Çocuk Kampı’na katılan çocuklar bir çok gezi ve etkinliklere katıldı. Kampa katılan çocuklara Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’da bir sürpriz yaptı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Doğukent Sera’sında çocuklarla bir araya gelen Başkan Yanılmaz, hepsine bisiklet hediye etti.

Şehirde bisiklet kullanımının artması için belediye olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz," ADEM bünyesinde ki 2. Yaz Kampına katılan evlatlarımıza eğitimin neticesi olarak bisiklet hediye ettik. Elazığımızda yaptığımız bisiklet yollarıyla bisiklet kullanımını hem teşvik etmek hem de artırmak istiyoruz. Sokaklarda, caddelerde evlatlarımız ne kadar bisiklet sporunu yaparlarsa o kadar dinamik olurlar. Sadece evlatlarımız değil büyüklerimizin de bisiklet kullanmalarını arzu ediyoruz"dedi.

Bisikletlerini alan çocuklar da Başkan Yanılmaz’a teşekkür ederek mutluluklarını paylaştı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku