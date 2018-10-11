Belediyeden dolandırıcılara karşı uyarı

Elazığ Belediyesi, kurum ve başkan yardımcıların adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Engelli ve kanser tedavisi gören hastalara yardım edecekleri iddiasıyla belediye başkan ve yardımcılarının ismini kullanarak para talebinde bulunan şahısların asıl amaçları yardım değil dolandırıcılıktır. Hemşerilerimizin kötü niyetli bu kişilere karşı dikkatli olması ve anında polise ihbarda bulunması gerekmektedir” denildi.