Elazığ’da Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili’nde binlerce vatandaş camilere akın etti.Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili’nde camiler doldu taştı. Elazığ’da da Berat Kandili...

Elazığ’da Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili’nde binlerce vatandaş camilere akın etti.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili’nde camiler doldu taştı. Elazığ’da da Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar başta İzzetpaşa Camii olmak üzere tüm camileri doldurdu. Camileri dolduran Müslümanlar ellerini semaya açıp dua etti.

İl Müftü Yardımcısı Muhammet Zahid Belek gecenin önemi hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Camilerin dolduğu gecede, dışarıda kalan cemaat de cami avlusunda yer bularak geceyi namaz kılıp dualarla geçirdi.

Öte yandan, kandil gecesi yağmur duası da edildi.