ELAZIĞ:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:25

Büfeyi çatına girip soyan hırsız tutuklandı

Elazığ’da bir büfeye çatıdan girip soyan hırsız, polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Büfeyi çatına girip soyan hırsız tutuklandı
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Elazığ’da bir büfeye çatıdan girip soyan hırsız, polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık olayı, merkeze bağlı Yeni Mahalle’deki bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büfenin çatısından içeri giren hırsızlık şüphelisi M.E.Y., piyasa değeri 4 bin TL olan sigaraları ve kasadaki 100 TL’yi çaldı. Hırsızlık olayının bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma yaptı.Polisin çalışmasında, kimliği belirlenen şüpheli evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evin çatı katında ise çalıntı sigaralar ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Nitelikli hırsızlık suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli M.E.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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