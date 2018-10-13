Elazığ da Oda ve Borsa Bölge İstişare Toplantısı

Elazığ da “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Oda ve Borsa Bölge İstişare Toplantısı” düzenlendi.TOBB himayesinde Elazığ TSO ve Elazığ TB iş birliği ile “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Oda ve Borsa Bölge İstişare Toplantısı”...

Elazığ da “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Oda ve Borsa Bölge İstişare Toplantısı” düzenlendi.

TOBB himayesinde Elazığ TSO ve Elazığ TB iş birliği ile “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Oda ve Borsa Bölge İstişare Toplantısı” Elazığ’da bir otelde gerçekleştirildi. Yapılan toplantıya 25 oda başkanı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “Bizler birliğimiz adına şehrimizde ilçemizde ticarete ve ekonomiye yön veren sivil topum örgütlerinin başkanlarıyız. Bu bilgi birikim ve şuurla en iyi şekilde şehir ve ülkemizin kazançlı çıkması adına mücadeleler veriyoruz. Bu mücadeleyi yaparken doğu ve güney doğu bölgesi başkanları olarak bizler çok zor süreçler atlattık. Yaklaşık 35 yıldır terörle mücadele içerisinde bir yandan hayatta kalma diğer yandan ise şehrimize ve ilçemize ekonomik değer katma adına ciddi değer sarf ediyoruz. Çok değerli ve çok ulvi olan bu görevi de devam ettiriyoruz. Sizlerle yaptığımız bir çok toplantı ve değerlendirmede bizimle aynı fikirde olduğunuzu ifade ediyordunuz. Ülkemiz gerçekten zor bir dönemden geçiyor’dedi.

Türkiye Odalar ve Birliği olarak Ankara’da yöneten değil, sahada olup insanlarla istişare ettiklerini ifade eden Malatya TSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Sahada aldığımız fikirleri aynen hükümetimize iletiyoruz. Bugünde burada hafta sonunu bizimle geçirip fikirlerinizi ve yaşamış olduğunuz sıkıntıları hem tespit hem de verileri hükümetimize aktarmak adına bir araya gelmiş bulunuyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından istişare toplantısına geçildi.