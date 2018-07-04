Elazığ TSO Başkanı Arslan, “Elazığ gastronomi turizminden çok önemli gelir elde edebilir”

İnsanların tatil ve yeni keşif beklentilerinin değişmeye başladığını, özellikle organik ürünler ve yerel üretimlerin ilgi odağı haline geldiğini belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ’ın gastronomi turizminden çok önemli gelir elde edebileceğini söyledi.

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İlkay Gök ile Elazığ TSO’da bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde gastronomi turizmi ve yapılabilecek olan çalışmalar değerlendirildi.

Elazığ’ın gastronomi alanında çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “Ancak bunu turizme ve ekonomiye kazandırma anlamında profesyonel adımların atılamıyor. İlimizin bu çok zengin potansiyelinin gastronomi turizmi ile nasıl bir ekonomik değer haline getirebiliriz hususlarını değerlendirdik. Tabi bu konu uzun soluklu, programlı ve çok yönlü hazırlık isteyen bir husus. Bugün ilimizin tüm köylerinde, beldelerinde, ilçelerinde yüzlerce çeşit yöresel gıda ürünleri üretimi yapılıyor. Ancak genelde her ev kendi ihtiyacına göre bu hazırlıkları yapmaktadır. Biz bu hususta yeni bir süreç başlatmak istiyoruz. Ambalajlama, sunum, uzun süre bozulmadan kalacak bir paketleme, tanıtım, markalaşma, e-Ticaret yöntemiyle satış ve pazarlama, gastronomi fuarı, yemek yarışmaları gibi etkinlik ve altyapıların oluşturulması ile Elazığ gastronomi turizminden çok önemli gelir elde edebilir. Çünkü insanların tatil ve yeni keşif beklentileri değişmeye başlamış, özellikle organik ürünler ve yerel üretimler ilgi odağı haline gelmiştir” dedi.

Elazığ adına önemli bir adım atıldığını dile getiren Öğretim Üyesi İlkay Gök, “Elazığ gastronomi turizmi için potansiyeli yüksek bir il. Ancak, yapılması ve atılması gereken bir çok adım var. Gaziantep’de yaklaşık 10 yıl boyunca bir çok alanda çalışmalar ve altyapılar oluşturuldu. Bu konu uzun soluklu ve program dahilinde atılması gereken adımlarla ancak başarıya ulaşılabilecek bir alan. Bir Elazığlı olarak gastronomi alanındaki uzmanlığımı, deneyimimi ve birikimimi bu paylaşmaya hazırım” diye konuştu.