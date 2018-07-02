Elazığ’a modern taksi durakları

Elazığ Belediyesi taksicilerin çalışma koşullarının iyileştirilmek için taksi duraklarını yeniliyor.Elazığ Belediyesi, taksi hizmetlerinin yüksek standartlarda verilebilmesi ve taksici esnafına elverişli çalışma koşullarının sağlanması...

Elazığ Belediyesi taksicilerin çalışma koşullarının iyileştirilmek için taksi duraklarını yeniliyor.

Elazığ Belediyesi, taksi hizmetlerinin yüksek standartlarda verilebilmesi ve taksici esnafına elverişli çalışma koşullarının sağlanması amacıyla taksi duraklarını yeniliyor. Bu kapsamda il genelinde birçok taksi durağının inşaatına başlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni taksi durakları hizmete sunulacağı bildirildi.

Taksi duraklarını estetik, fonksiyonel ve konforlu hale getirmek için çalışmaların devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Mücahit Başkan Yanılmaz, yeni taksi duraklarının içerisinde mutfak ve lavabonun bulunuyor. Oldukça estetik durakların şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.