ELAZIĞ:
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22 Temmuz 2018 Pazar 18:44

Elazığ’da 150 bin TL’lik kablo çalan 3 şüpheli yakalandı

Elazığ’da 150 bin TL değerinde kablo çalan 3 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da 150 bin TL'lik kablo çalan 3 şüpheli yakalandı
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Elazığ’da 150 bin TL değerinde kablo çalan 3 şüpheli yakalandı.

Hırsızlık olayı, Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Türk Telekoma ait altyapı için döşenmiş 3 bin 652 metrelik 15 ton kablo çalındı.Durum, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin Ö.Ö, A,Ö ve Y.K. olduğunu tespit etti. 3 şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kabloların 150 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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