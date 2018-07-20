ELAZIĞ:
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20 Temmuz 2018 Cuma 10:14

Elazığ’da 18 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 18 kilo 529 gram kubar ve toz esrar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik...

Elazığ'da 18 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı
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Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 18 kilo 529 gram kubar ve toz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmanın ilk kısmında 2 şüpheli 3 kilo 750 gram toz ve 14 kilo 779 gram kubar esrarla yakalandı. Devam eden soruşturmanın ikinci kısmında ise Diyarbakır’da 2 şüpheli tespit edildi. Düzenlenen operasyonda Diyarbakır’da da 2 şüpheli yakalandı.

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 1’i adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
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