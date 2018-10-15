ELAZIĞ:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 10:18

Elazığ’da 18 sürücünün ehliyetine el konuldu

Elazığ polisinin yaptığı uygulamada 57 sürücüye ceza kesilirken, 18’inin ehliyetine el konulduğu bildirildi.

Elazığ'da 18 sürücünün ehliyetine el konuldu
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Elazığ polisinin yaptığı uygulamada 57 sürücüye ceza kesilirken, 18’inin ehliyetine el konulduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Türkiye genelinde yapılan "Trafik Güvenliği Denetimi-8" uygulaması Elazığ’da da gerçekleştirildi. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamada kent merkezi ile ilçelerin giriş çıkış noktalarında 498 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 57’sinin sürücüsüne ceza kesilirken, 18’inin de ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulduğu bildirildi.

Uygulama da polis, durdurulan araçlarda sürücüleri, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarırken, emniyet kemerinin önemine de değindi.
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