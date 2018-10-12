Elazığ’da 2 kişiyi gasp eden şüpheli tutuklandı

Elazığ’da 2 kişiyi tehdit ve darp ederek telefonlarını gasp eden şüpheli polisler tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ’da 2 kişiyi tehdit ve darp ederek telefonlarını gasp eden şüpheli polisler tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde 1’i kadın 2 kişi peş peşe tehdit ve darp edilerek cep telefonları gasp edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, gasp olayı ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüphelinin K.C. olduğu belirlendi. Şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Yağma suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.