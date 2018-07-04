ELAZIĞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:18

Elazığ’da 23 adet T plaka iptal edildi

Elazığ Belediyesi, T plaka araç sahiplerinin, yönetmelikte geçen yasal şartları uzun süreden beri uygulamamasından dolayı şehir genelinde 23 adet aracın, T plakalarının iptal edildiğini bildirdi.

Elazığ'da 23 adet T plaka iptal edildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Elazığ Belediyesi, T plaka araç sahiplerinin, yönetmelikte geçen yasal şartları uzun süreden beri uygulamamasından dolayı şehir genelinde 23 adet aracın, T plakalarının iptal edildiğini bildirdi.

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, T plaka yönetmeliğinde belirtilen hükümlerin bazı T plaka araç sahipleri tarafından doğru uygulanmadığı ve yıl içerisinde yapılması gereken bildirim ve yasal sorumlulukların yerine getirilmemesi sonucu Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından plakalarının iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, belediye web sayfasında açıklanan ve plakaları iptal edilen araç sahiplerinin detaylı bilgi almak için Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku