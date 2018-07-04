Elazığ’da 23 adet T plaka iptal edildi

Elazığ Belediyesi, T plaka araç sahiplerinin, yönetmelikte geçen yasal şartları uzun süreden beri uygulamamasından dolayı şehir genelinde 23 adet aracın, T plakalarının iptal edildiğini bildirdi.

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, T plaka yönetmeliğinde belirtilen hükümlerin bazı T plaka araç sahipleri tarafından doğru uygulanmadığı ve yıl içerisinde yapılması gereken bildirim ve yasal sorumlulukların yerine getirilmemesi sonucu Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından plakalarının iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, belediye web sayfasında açıklanan ve plakaları iptal edilen araç sahiplerinin detaylı bilgi almak için Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.