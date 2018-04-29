ELAZIĞ:
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29 Nisan 2018 Pazar 16:08

Elazığ’da 4 kilo esrar ele geçirildi

Elazığ’da polis köpeği ’Şimşek’le yapılan aramada bir araç içerisinde 4 kilogram esrar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında...

Elazığ'da 4 kilo esrar ele geçirildi
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Elazığ’da polis köpeği ’Şimşek’le yapılan aramada bir araç içerisinde 4 kilogram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada, Diyarbakır yolu üzerinde yapılan yol kontrolleri sırasında şüpheli bir araç durdurularak narkotik köpeği Şimşek’le arama yapıldı. Yapılan arama sonucu, araç stepne lastiği içerisine gizlenmiş vaziyette 4 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Araç sürücüsü uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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