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25 Nisan 2018 Çarşamba 10:55

Elazığ’da "57. Alay Vefa Yürüyüşü"

Elazığ’da 57. Alay Çanakkale Şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi.Çanakkale Savaşı’ndaki kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Piyade Alayı şehitleri ile tüm Çanakkale şehitlerini anmak için Elazığ’da Gençlik ve Spor Bakanlığının...

Elazığ'da '57. Alay Vefa Yürüyüşü'
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Elazığ’da 57. Alay Çanakkale Şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi.

Çanakkale Savaşı’ndaki kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Piyade Alayı şehitleri ile tüm Çanakkale şehitlerini anmak için Elazığ’da Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü tarafından’57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü’ düzenlendi. Yürüyüş kapsamında gençler ve vatandaşlar sabah namazında İzzet Paşa Caminde toplandı. İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından kıldırılan sabah namazın ardından, şehitler için dua edildi. Daha sonra Elazığ Belediyesi tarafından katılımcılara 15 Temmuz Demokrasi Meydanında çorba ikramı yapıldı.

Elazığ Gençlik Merkezi tarafından bayrak dağıtılmasıyla birlikte İcadiye Şehitliğine vefa yürüyüşü yapıldı. Şehitliğe gelen gençler, okunanı Kur’an-ı Kerim’i dinleyerek, dua etti.

Yürüyüşe, Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, KYK İl Müdürü Süphi Döner, Gençlik Merkezi Müdürü Serkan Sis ve Hüsnü Öztürk, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
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