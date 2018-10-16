ELAZIĞ:
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16 Ekim 2018 Salı 16:27

Elazığ’da bir kişinin öldüğü olayla ilgili iki şüpheli yakalandı, biri tutuklandı

Elazığ’da bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.Olay, dün merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Bahçeli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasından...

Elazığ'da bir kişinin öldüğü olayla ilgili iki şüpheli yakalandı, biri tutuklandı
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Elazığ’da bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Olay, dün merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Bahçeli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet A.(19) ve Rıfat K. bıçakla yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla hastanelere kaldırıldı. Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Mehmet A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şahısların A.B. ve E.K. olduğunu tespit etti. Kimlikleri belirlenen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli kasten öldürme ve yaralama suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
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