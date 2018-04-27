Elazığ’da çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim

Elazığ’da çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik yapılan denetimlerde aranan 1 şahıs yakalandı, 7 okul servisine ise 861 TL para cezası kesildi.

Elazığ’da çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik yapılan denetimlerde aranan 1 şahıs yakalandı, 7 okul servisine ise 861 TL para cezası kesildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ’Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim’ uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada kapsamında kent merkezi ve ilçelerde okul servis araç ve sürücüleri, okulla ilgisi olmayan şüpheli şahıslar, okul ile öğrenci yurtları çevresinde bulunan parklar, metruk binalar, içkili yerler, kahvehane ve internet kafe gibi umuma açık yerler denetlendi.

77 okul çevresinde, 112 okul servisi ve 207 umuma açık yerde toplam bin 700 şahıs sorgulayan ekipler, aranma kaydı bulunan 1 şüpheliyi yakaladı. 7 okul servisine ise 861 TL trafik cezası kesildi. Uygulamada ayrıca 2 kişi hakkında kapalı alanda sigara içmekten , 1’er iş yerine kapalı alanda sigara içirmekten, ruhsatsız faaliyet göstermekten, ruhsata aykırı kapı açmaktan, belgesiz nargile sunumu yapmaktan idari işlem yapıldığı bildirildi.