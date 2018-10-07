ELAZIĞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ekim 2018 Pazar 10:54

Elazığ’da gençler ile yaşlılar egzersiz yaptı

Elazığ da düzenlenen bir etkinlikte gençler ile yaşlılar egzersiz yaptı.15 Temmuz Demokrasi Meydanında Genç Kızılay tarafından Yap Sağlığını Koru” etkinliği düzenlendi. Kızılay Marşının söyleyerek etkinliği başlayan gönüllü...

Elazığ'da gençler ile yaşlılar egzersiz yaptı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Elazığ da düzenlenen bir etkinlikte gençler ile yaşlılar egzersiz yaptı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanında Genç Kızılay tarafından Yap Sağlığını Koru” etkinliği düzenlendi. Kızılay Marşının söyleyerek etkinliği başlayan gönüllü gençler daha sonra müzik eşliğinde yaşlılarla birlikte egzersiz yaptı. Etkinlik daha sonra Gazi caddesindeki yürüyüşle sona erdi.

Türk Kızılay’ın Gençlik yapılanması olduklarını dile getiren Elazığ İl Başkanı Mustafa Enes Taş, “Arkadaşlarımızla beraber Kızılay marşını söyledik. Devamında ’Egzersiz Yap Sağlığını Koru’ etkinliğini gerçekleştirdi. Bu etkinliğimizin amacı çevrede bildiğiniz gibi yaşlı amcalarımız genellikle vakitlerini oturarak geçirmekteler. Onlara harekete geçin mesajını vermek istiyoruz. Türk Kızılay’ı 150 yılık bir geçmişe sahiptir. Kızılay denince genelde akla kan bağışı geliyor ama biz bu yapı içerisinde birçok yerde etkinlik yapmaya çalışıyoruz”dedi.

Bugün ki etkinliklerinin yaşlılara yönelik olduğunu ifade eden gönüllülerden Diyar Özsoy, “Kızılay olarak burada bir farkındalık etkinliği yapmak istedik. Yaşlılara yönelik diz, kalp ve bel ağrıları için spor etkinliği yaptık. Biz burada her zaman olduğumuzu söylüyoruz. Bizi görenlere duyanlara internet üzerinde bize ulaşmalarını istiyoruz. Sadece yaşlılara yönelik etkinlikler düzenlemiyoruz. Türkiye’nin neresinde olursa olsun doğal afet veya spor olsun her türlü aktivite de burada olduğumuzu söylemek istiyoruz”ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku