Elazığ’da gençler ile yaşlılar egzersiz yaptı

Elazığ da düzenlenen bir etkinlikte gençler ile yaşlılar egzersiz yaptı.15 Temmuz Demokrasi Meydanında Genç Kızılay tarafından Yap Sağlığını Koru” etkinliği düzenlendi. Kızılay Marşının söyleyerek etkinliği başlayan gönüllü...

Elazığ da düzenlenen bir etkinlikte gençler ile yaşlılar egzersiz yaptı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanında Genç Kızılay tarafından Yap Sağlığını Koru” etkinliği düzenlendi. Kızılay Marşının söyleyerek etkinliği başlayan gönüllü gençler daha sonra müzik eşliğinde yaşlılarla birlikte egzersiz yaptı. Etkinlik daha sonra Gazi caddesindeki yürüyüşle sona erdi.

Türk Kızılay’ın Gençlik yapılanması olduklarını dile getiren Elazığ İl Başkanı Mustafa Enes Taş, “Arkadaşlarımızla beraber Kızılay marşını söyledik. Devamında ’Egzersiz Yap Sağlığını Koru’ etkinliğini gerçekleştirdi. Bu etkinliğimizin amacı çevrede bildiğiniz gibi yaşlı amcalarımız genellikle vakitlerini oturarak geçirmekteler. Onlara harekete geçin mesajını vermek istiyoruz. Türk Kızılay’ı 150 yılık bir geçmişe sahiptir. Kızılay denince genelde akla kan bağışı geliyor ama biz bu yapı içerisinde birçok yerde etkinlik yapmaya çalışıyoruz”dedi.

Bugün ki etkinliklerinin yaşlılara yönelik olduğunu ifade eden gönüllülerden Diyar Özsoy, “Kızılay olarak burada bir farkındalık etkinliği yapmak istedik. Yaşlılara yönelik diz, kalp ve bel ağrıları için spor etkinliği yaptık. Biz burada her zaman olduğumuzu söylüyoruz. Bizi görenlere duyanlara internet üzerinde bize ulaşmalarını istiyoruz. Sadece yaşlılara yönelik etkinlikler düzenlemiyoruz. Türkiye’nin neresinde olursa olsun doğal afet veya spor olsun her türlü aktivite de burada olduğumuzu söylemek istiyoruz”ifadelerini kullandı.