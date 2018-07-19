ELAZIĞ:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 17:12

Elazığ’da girişimcilik kursu alan kadınlara sertifika verildi

Elazığ’da girişimcilik kursu alan kadınlara sertifikaları verildi.Elazığ’da "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi" programı kapsamında ödül ve sertifika töreni düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen...

Elazığ'da girişimcilik kursu alan kadınlara sertifika verildi
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Elazığ’da girişimcilik kursu alan kadınlara sertifikaları verildi.

Elazığ’da "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi" programı kapsamında ödül ve sertifika töreni düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törene Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, İl Tarım Müdürü Turan Karahan, diğer protokol üyeleri, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye’de birkaç ilde uygulanan programa bu yılda Elazığ’ın dahil edildiğini ifade eden İl Tarım Müdürü Turan Karahan,kursiyerlerin 32 saatlik eğitimlerinin İŞKUR ve KOSGEB destekli olarak gerçekleştiğini söyledi.

75 bayan kursiyerin katıldığı projede 48 kadın kursiyerin projelerinin değerlendirmeye alındığını dile getiren Karahan;”Projenin uygulandığı diğer İllerle birlikte İlk 3’e giren kursiyerlerimizin bakanlığımız nezdinde bir değerlendirmesi daha olacak, bu değerlendirme neticesinde Başbakanımızın geçen yıl İzmir’de Proje sonucunda 1.’ye 40 bin TL ödülünü takdim ettiğini ve inşallah bu yıl İlimizde proje hazırlayan bu kardeşlerimizde dereceye girip ödüle layık görülürler”dedi.

Başlangıcını yaptıkları bir programın sonuç bölümünde olduklarını aktaran Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’da, her programını sonucunun başarılı olunca daha önemli olduğunu kaydetti.

Vali Erkan Kaçmaz ise, emek verilen çaba gösterilen bir projenin meyvelerinin toplanmaya başlanıldığına dikkat çekti.

Konuşmaların ardından dereceye giren 3 kişiye hediye çeki, jüri üyelerine plaket ve tüm girişimci kadınlara katılım belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi.
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