Elazığ’da hayırsever ailenin desteğiyle yapılan okul açıldı

Elazığ’da hayırsever ailenin desteğiyle yapılan Abdullah-Hakan Tangülü Özel Eğitim Meslek Okulu’nun açılışı gerçekleştirildi.

Hayırsever Gönül ve İhsan Tangülü tarafından yapımına katkı sağlanan Abdullah-Hakan Tangülü Özel Eğitim Meslek Okulu’nun açılışı için tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda , öğrenciler folklor gösterisi sunup, koro ve solo eserler seslendirildi.

Devlet millet dayanışmasının en güzel örneklerinden birini yaşadıklarını belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım “Devletle millet hiçbir zaman birbirinden ayrılmamıştır. ’Milleti Yaşat ki Devlet Yaşaşın’ düsturu ile hareket eden bir milletin evlatları olarak, hedefleri olan ülkemizin hedeflerine ulaşmasında eğitimin katkısı asla yadsınamaz. Gönül Hanım ve İhsan Bey Elazığ’a yaptıkları eğitim yatırımları ile Elazığlıların gönlünde taht kurmuşlardır. Elazığlılar kendilerine hizmet edenleri asla unutmaz, el üstünde tutar. Gönül hanım kaybettiği evladının adını bu okula vererek onun adının kalplerde yaşamasına da vesile olmuştur” dedi.

Bugün bu programda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu aktaran Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise , “Elazığ adına eğitim adına güzel bir yatırımın açılışına katılıyor olmak gurur verici. Bu güzel okulun açılmasında emeği geçen Tangülü ailesine şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk’de,devlet ve millet dayanışmasının ortaya çıkardığı okulun özel öğrencilere hizmet verip kentin büyük bir ihtiyacını karşılayacağını kaydetti.

Bir evlat kaybettiğini ama binlerce evlat kazandığını dile getiren Hayırsever Gönül Tangülü ise, “Ben bir anneyim. Evladını kaybetmenin acısını yüreğinde her gün yaşayan bir anneyim. Ama yaptırdığım okullarda eğitim gören binlerce öğrencim bana annelik sevincini tekrar yaşatarak, yüreğimdeki sızıyı bir nebze olsun hafiflettiler. Çocukları çok seviyorum ve yaptırdığımız bu okullarla hem çocuklarımıza hem de devletimize olan borcumuzu bir nebze olsun ödüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile okulun açılışı yapıldı.