ELAZIĞ:
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14 Ekim 2018 Pazar 11:54

Elazığ’da "Hırsız Kapanı" operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Elazığ'da 'Hırsız Kapanı' operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
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Elazığ’da düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı tarafından malvarlığına karşı işlenen suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da "Hırsız Kapanı-4" operasyonu düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından merkez ve Kovancılar ilçesinde belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Basit cinsel saldırı suçundan 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1, Cebir tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıca madde satın almak kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası olan 1 ve hükümlü tutuklunun kaçması dosyasından aranan, 2 ayrı basit yaralama suçu ile 7 bin 500 TL para cezası alan 1 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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