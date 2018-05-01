Elazığ’da Huzur Uygulaması

Elazığ’da eş zamanlı yapılan ‘ Türkiye Güven Huzur Uygulaması’nda 2 bin 720 şahıs sorgulanırken, kayıp olarak aranan 1 şahıs bulundu.Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı...

Elazığ’da eş zamanlı yapılan ‘ Türkiye Güven Huzur Uygulaması’nda 2 bin 720 şahıs sorgulanırken, kayıp olarak aranan 1 şahıs bulundu.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, suç ve suça konu unsurların tespiti amacıyla ‘Türkiye Güven Huzur Uygulaması’ gerçekleştirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez ve ilçelerde 3 etap şeklinde halkın yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, otogar, tren garı, havalimanı, park ve bahçelerde toplam 2 bin 720 şahsı kimlik sorgusundan geçirdi. Sorgulamalar neticesinde kayıp olarak aranma kaydı olduğu tespit edilen 1 şahıs bulunurken, 6136 sayılı kanuna muhalefetten 2 kişiye de adli işlem yapıldı.

Denetimlerde iki iş yerine yaşı küçük şahıs bulundurmaktan, 2 iş yerine de kapalı alanda sigara içilmesine izin vermekten idari işlem yapıldığı bildirildi.