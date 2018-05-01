ELAZIĞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 10:37

Elazığ’da Huzur Uygulaması

Elazığ’da eş zamanlı yapılan ‘ Türkiye Güven Huzur Uygulaması’nda 2 bin 720 şahıs sorgulanırken, kayıp olarak aranan 1 şahıs bulundu.Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı...

Elazığ'da Huzur Uygulaması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Elazığ’da eş zamanlı yapılan ‘ Türkiye Güven Huzur Uygulaması’nda 2 bin 720 şahıs sorgulanırken, kayıp olarak aranan 1 şahıs bulundu.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, suç ve suça konu unsurların tespiti amacıyla ‘Türkiye Güven Huzur Uygulaması’ gerçekleştirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez ve ilçelerde 3 etap şeklinde halkın yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, otogar, tren garı, havalimanı, park ve bahçelerde toplam 2 bin 720 şahsı kimlik sorgusundan geçirdi. Sorgulamalar neticesinde kayıp olarak aranma kaydı olduğu tespit edilen 1 şahıs bulunurken, 6136 sayılı kanuna muhalefetten 2 kişiye de adli işlem yapıldı.

Denetimlerde iki iş yerine yaşı küçük şahıs bulundurmaktan, 2 iş yerine de kapalı alanda sigara içilmesine izin vermekten idari işlem yapıldığı bildirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku