Elazığ’da Huzurlu Sokaklar uygulaması

Elazığ’da huzurlu sokaklar uygulamasında 6 şahsa cezai işlem uygulanırken, 3 sürücüye de para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde "Huzurlu Sokaklar 2" uygulaması yapıldı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde 371 şahıs ve 96 aracı sorguladı. Uygulama kapsamında dilencilik yapan 6 şahsa Kabahatler Kanunun 33. maddesi gereğince 744’er TL idari para cezası kesildi. Araçlara yönelik uygulamada ise 3 sürücüye çeşitli maddelerden 324 TL’lik Trafik İdari Cezası uygulandı.