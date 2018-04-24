Elazığ’da Kahve ve Çikolata Festivali 28-29 Nisan’da

Genç Elazığlılar Derneği (GELDER) tarafından organize edilen Elazığ Kahve ve Çikolata Festivali 28-29 Nisan’da yapılacak.Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenleyen GELDER Başkanı Fuat Ulger, Elazığ Kahve ve Çikolata...

Genç Elazığlılar Derneği (GELDER) tarafından organize edilen Elazığ Kahve ve Çikolata Festivali 28-29 Nisan’da yapılacak.

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenleyen GELDER Başkanı Fuat Ulger, Elazığ Kahve ve Çikolata Festivali ile ilgili bilgi verdi.

Yaklaşık 60 firmanın katılımıyla festival yapacaklarını belirten Ülger,"28-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştireceğimiz bu festivale tüm Elazığlıları ve bölge halkını bekliyoruz. Bölgemizde ilk defa yapılacak uluslararası bir organizasyon. Yaklaşık 60 firmanın katılacağı bu organizasyonda festival anlamında konserler, modifiyeli araç gösterileri ve çikolata, kahve ikramlarımız olacak. Katılacak olan firmalar içeriye giriş yapan vatandaşlarımıza ücretsiz olarak kahve, çikolata, bisküvi, tatlı tarzında ikramlarda bulunacak. Tüm bunlar olurken orada konserlerimiz gün boyu devam edecek"dedi.

Gelecek modifiyeli araçlardan her birinin değerinin 1,5 ile 3 milyon arasında değiştiğine dikkat çeken Ülger," Bunları meraklılarına sunuyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızı da unutmuyoruz. Çocuklar için bir çocuk oyun alanı kurarak okul öncesi öğretmenlerimizle, çocuklarımıza el, yüz boyama gibi etkinlikler yaparak güzel vakit geçirmelerini sağlayacağız. Festivalimiz Elazığ Belediyesi binasının arkasındaki alanda gerçekleşecek"diye konuştu.

Elazığ Valiliği, Harput Dibek ve Genç Elazığlılar Derneği organizasyonunda festivalin yapılacağını vurgulayan Ülger;"İlk gün

Elazığımızın tanıtımı anlamında hem de bizim geleneklerimizi yaşatmamız anlamında kürsü başı etkinliğiyle açıyoruz. Daha sonra Şafak Gürtürk, Zafer Döner, Emrah Güllü konserleri olacak akşamda Şanlıurfa’dan gelecek bir ekiple Urfa sıra geceleri ile Cumartesi gününü tamamlayacağız. Pazar günü, gün boyu dijey parti şeklinde olacak. Akşam 18.00’de Sancak konseriyle festivali tamamlayacağız. Elazığ standartların üzerinde, ses getirecek yeni bir nefes katacak proje olacak"diyerek sözlerini tamamladı.