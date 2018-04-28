ELAZIĞ:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 15:59

Elazığ’da Kahve ve Çikolata Festivali başladı

Elazığ’da 2 gün boyunca sürecek olan Kahve ve Çikolata Festivali başladı.Genç Elazığlılar Derneği (GELDER) tarafından organize edilen Elazığ Kahve ve Çikolata Festivali başladı. 2 gün boyunca sürecek olan festivale Türkiye genelinden...

Elazığ'da Kahve ve Çikolata Festivali başladı
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Elazığ’da 2 gün boyunca sürecek olan Kahve ve Çikolata Festivali başladı.

Genç Elazığlılar Derneği (GELDER) tarafından organize edilen Elazığ Kahve ve Çikolata Festivali başladı. 2 gün boyunca sürecek olan festivale Türkiye genelinden 60 kahve ve çikolata firması katıldı. Yoğun bir katılımın gerçekleştiği festivalde vatandaşlar kahve ve çikolataya doydu.

Açılış yaptıklarını belirten GELDER Başkanı Fuat Ulger, “Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ile karşılaştık. Bölge halkını ve vatandaşlarımızı bu güzel organizasyona bekliyoruz. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 60 firma katıldı. Çikolata ve kahve firmaları katıldı. Modifiyeli araç gösterileri var. Çocuklar için oyun alanları oluşturduk. Yarın sanatçımız Sancak konser verecek. Ardından yarın akşam festivalimizi noktalayacağız” dedi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın çok büyük destekler verdiğini aktaran Ülger,kendisinin başlattığı Come to Elazığ’a destek için bu festivali düzenleme kararı aldıklarını anımsattı.
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