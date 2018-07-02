ELAZIĞ:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 19:29

Elazığ’da köy yolları asfaltlanıyor

Elazığ’da şehir merkezinin yanı sıra merkeze bağlı köy yolları da asfaltlıyor.Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinin yanı sıra merkeze bağlı köylerde asfalt serim çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar...

Elazığ'da köy yolları asfaltlanıyor
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Elazığ’da şehir merkezinin yanı sıra merkeze bağlı köy yolları da asfaltlıyor.

Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinin yanı sıra merkeze bağlı köylerde asfalt serim çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Yemişlik köy yolunu asfalt serimini yürüten ekipler, kısa sürede çalışmalarını tamamladı. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’a teşekkür eden köy sakinler, yollarının daha güzel ve konforlu olduğunu söyledi.

Şehir merkezinin yanı sıra merkeze bağlı köy yollarının asfalt serim çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Yanılmaz, şehri bir bütün olarak ele aldıklarını ve ulaşımda konforlu bir seyir için belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
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