Elazığ’da köylerde katı atık toplama projesi

Elazığ’da köylerde katı atık toplama projesinin ilk etabı 12 köye 224 konteyner dağıtılarak başlatıldı.Elazığ İl Özel İdaresi tarafından tüm ilçelerde başlatılması planlanan katı atık toplama projesinin ilk etabı için Maden İlçesinin...

Elazığ’da köylerde katı atık toplama projesinin ilk etabı 12 köye 224 konteyner dağıtılarak başlatıldı.

Elazığ İl Özel İdaresi tarafından tüm ilçelerde başlatılması planlanan katı atık toplama projesinin ilk etabı için Maden İlçesinin 12 köyüne konteyner dağıtıldı. Proje kapsamında İl Özel İdaresi Gezin Bakımevinde program yapıldı.

Köylerin alt ve üst yapı hizmetlerini yaptıklarını anımsatan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, “Çevre ile alakalı kanalizasyon, ilaçlama ve çöp toplama hizmetlerini de gerçekleştirmekteyiz. 2018 yılına kadar merkez 136 köyümüz ve kapanan belde belediyelerinden köye dönüşen 3 yerleşim yerinde bu hizmet sürdürdük. Valimizin talimatları ile 2018 yılında bütün ilçelerimize de yaygınlaştırma kararı aldık. Amacımız altyapısı tamamlanmış, temiz köyler ve temiz bir Elazığ’ı sağlamaktır”dedi.

2018 yılında köylere toplam 2 bin adet konteyner dağıtılacağını belirten Sabuncu, Hazar Gölü çevresinde yer alan 12 köye 224 konteyner dağıtarak bu ay içerisinde katı atık toplama hizmetine başlanılacağını kaydetti.

Projenin ilçeye ve Hazar Gölü çevresine değer katacağını aktaran Vali Çetin Oktay Kaldırım ise,” 2018 yılını hizmet yılı ilan ederek hizmeti 3 katına çıkaracak ve ilimizde hiçbir temel sorun bırakmayacağız.Köy ve mezraların öncelikli sorunlarını gündemimizden çıkaracağız. Amacımız vatandaşlarımızın taleplerini en hızlı ve en kaliteli şekilde çözüme kavuşturmaktır. Çöp toplama işinin bütün ilçelerimizde, Maden’de de öncelikle de Hazar Gölü ve etrafında yapılması kararını aldık”şeklinde konuştu.

Hazar Gölünün Elazığ turizmine önemli değer kattığının altını çizen Vali Kaldırım, eleman istihdam edilerek çevre temizliğinin de yapılmaya başlanacağını ve kıyı düzenleme çalışmalarının süreceğini de aktardı.

Konuşmaların ardından Maden Kaymakamı Ömer Büyükergene ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu arasında katı atık toplama projesiyle ilgili protokol imzalandı.

Programa Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın yanı sıra, Maden Kaymakamı Ömer Büyükergene, Maden Belediye Başkanı Musa Orhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, İl Genel Meclisi Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.